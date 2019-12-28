Toyota'dan yerli otomobil mesajı! TOGG'tan cevap geldi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği 'Yeniliğe Yolculuk' buluşmasında, kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye'de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceğini paylaştı.

Tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milletimizin bu araca sahip olmak için sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Satışa sunulacağı 2022 öncesinde ön satış süreci başlatılabilir" dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022 yılında üretimine başlayacağı, geliştirme süreci devam eden C-SUV modelinin ön gösterim versiyonunu tanıttı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen Yeniliğe Yolculuk Buluşmasında C-SUV modeliyle birlikte bir de C- Sedan konsepti gösterildi.

TOYOTA'DAN ALKIŞLANAN YERLİ OTOMOBİL HAREKETİ

Tanıtım sonrası Japon otomotiv devi Toyota Twitter hesabından yerli otomobille ilgili bir mesaj yayınladı. Toyota mesajın "Türkiye'nin otomobili aramıza hoş geldin!" mesajı paylaştı. Toyota'nın yerli otomobil paylaşımı büyük beğeni topladı.

TOGG'DAN TOYOTA'YA CEVAP

Türkiye'nin Otomobil'i Twitter sayfası ise Twitter sayfasından Toyota'ya yanıt verdi ve "Teşekkürler. Hoş buldum. Hazırlanıyorum. 2022'de oradayım" dedi.

İşte Türkiye'nin elektrikli yerli aracının Sedan ve SUV modelinin detaylı görüntüleri