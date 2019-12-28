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tanıtıldı! Volkswagen bir milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı

dün Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen törenle resmen açıklandı. SUV ve konsept sedan modelleri tanıtıldı. Büyük bir emeğin ürünü olan yerli tanıtıldığı an itibariyle Almanların hedefi haline geldi. Alman DW Gazetesi yerli otomobile karşı karalama kampanyası başlattı. Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından Volkswagen bir milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı. Bu durum sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 14:41 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 15:11
Yerli otomobil tanıtıldı! Volkswagen bir milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı

Merakla beklenen yerli otomobilin örtüsü kaldırıldı ve resmen ortaya çıktı. Dün açıklanan yerli otomobil, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirildi. Elektrikli olan yerli otomobil, azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimariye sahip. 300+ veya 500+ km menzil sağlayan pil seçenekleri var. Yerli otomobil %100 şarj ile mesela İstanbul'dan İzmir'e kesintisiz bir seyahat gerçekleştirebiliyor.

Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından Volkswagen, 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini iki yıl erkene aldı. 2025 yerine 2023 yılında bu hedefe ulaşacaklarını duyurdu. Volkswagen'de yaşanan bu durum sosyal medyada "TOGG paniği erken başladı" şeklinde yorumlandı.

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Yerli otomobil tanıtıldı! Volkswagen bir milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı
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