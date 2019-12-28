Yerli otomobil tanıtıldı! Volkswagen bir milyon elektrikli araç hedefini iki yıl erkene aldı

Merakla beklenen yerli otomobilin örtüsü kaldırıldı ve resmen ortaya çıktı. Dün açıklanan yerli otomobil, TOGG (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) tarafından geliştirildi. Elektrikli olan yerli otomobil, azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimariye sahip. 300+ veya 500+ km menzil sağlayan pil seçenekleri var. Yerli otomobil %100 şarj ile mesela İstanbul'dan İzmir'e kesintisiz bir seyahat gerçekleştirebiliyor.

Yerli otomobilin tanıtılmasının ardından Volkswagen, 1 milyon elektrikli araç üretme hedefini iki yıl erkene aldı. 2025 yerine 2023 yılında bu hedefe ulaşacaklarını duyurdu. Volkswagen'de yaşanan bu durum sosyal medyada "TOGG paniği erken başladı" şeklinde yorumlandı.

Yerli otomobil Almanları rahatsız etti! Elektrikli araç üretim planını 2 yıl geriye aldılar