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Yerli otomobilin deposu kaç liraya doluyor? Yerli ve milli otomobilin bataryası ne kadara dolacak? İşte detaylar…

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili geçtiğimiz hafta yapılan görkemli tanıtım toplantısıyla görücüye çıkmıştı. Tanıtımın ardında Türk milletinin beğenisine sunulan yerli ve , SUV ile SEDAN modellerinin tanıtılmasının ardından yurtta ve dünyada takip edenlerce oldukça beğenilmişti. Tasarımı ve içerisinde barındırdığı yüksek teknolojiyle otomotiv uzmanlarından da tam not alan yerli otomobilimizin elektrikle çalıştığı biliniyor. Durum böyle olunca otomobili almayı düşünenler yerli otomobilin deposunun kaç liraya dolacağını merak ederek arama motorlarında Yerli ve milli otomobilin bataryası ne kadara dolacak? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Yerli ve milli otomobilin deposu kaç liraya dolacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 21:01
Yerli otomobilin deposu kaç liraya doluyor? Yerli ve milli otomobilin bataryası ne kadara dolacak? İşte detaylar…

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görücüye çıkan yerli ve görücüye çıkmıştı. SUV ve SEDAN sınıflarında 2 modelin tanıtıldığı lansmanda ilk andan itibaren gerek iç ve dış tasarımı gerekse içinde barındırdığı teknolojik ürünler açısından büyük beğeni toplayan yerli ve milli otomobili almayı düşünen vatandaşlar yerli otomobilin deposu kaç liraya doluyor merak ederek arama motorlarında Yerli ve milli otomobilin bataryası ne kadara dolacak? şeklinde sorularla arama motorlarında yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yerli ve milli otomobilin bataryası ne kadara dolacak? İşte konuta ilişkin tüm detaylar…

YERLİ OTOMOBİLİN DEPOSU KAÇ LİRAYA DOLUYOR? YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİN BATARYASI NE KADARA DOLACAK?

Yerli otomobilin deposunun kaç liraya dolacağına ve daha pek çok detaylara ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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