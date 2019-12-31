Yerli otomobilin deposu kaç liraya doluyor? Yerli ve milli otomobilin bataryası ne kadara dolacak? İşte detaylar…

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görücüye çıkan yerli ve milli otomobil görücüye çıkmıştı. SUV ve SEDAN sınıflarında 2 modelin tanıtıldığı lansmanda ilk andan itibaren gerek iç ve dış tasarımı gerekse içinde barındırdığı teknolojik ürünler açısından büyük beğeni toplayan yerli ve milli otomobili almayı düşünen vatandaşlar yerli otomobilin deposu kaç liraya doluyor merak ederek arama motorlarında Yerli ve milli otomobilin bataryası ne kadara dolacak? şeklinde sorularla arama motorlarında yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yerli ve milli otomobilin bataryası ne kadara dolacak? İşte konuta ilişkin tüm detaylar…

YERLİ OTOMOBİLİN DEPOSU KAÇ LİRAYA DOLUYOR? YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİN BATARYASI NE KADARA DOLACAK?

Yerli otomobilin deposunun kaç liraya dolacağına ve daha pek çok detaylara ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;