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Yerli otomobilin ismi bu tarihte belli olacak

'nin ilk yerli otomobili 2022 yılında yollarda olacak. Öte yandan yerli otomobille ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. (Türkiye'nin ) Twitter hesabında yerli otomobille ilgili paylaşımlar yapıyor. Son olarak TOGG, Twitter'da yerli otomobilin markalaşma sürecine yönelik video paylaştı. Videoda yerli otomobilin isminin ne zaman belli olacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 16:59
Yerli otomobilin ismi bu tarihte belli olacak

Yerli otomobil geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle resmen tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen yerli otomobilin tanıtımı Gebze'de gerçekleşti. O günden bu yana Türkiye'nin Otomobili hakkında önemli bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter'da yeni bir video paylaştı. Bu video yerli otomobilin markalaşma sürecini içeriyor ve yerli otomobilin ismiyle ilgili önemli bir detay yer alıyor. Markalaşma süreci videosunda, yerli otomobilin isminin 2020 ortalarında belli olacağı açıklandı.

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