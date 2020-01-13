SUV pazarı yeni modellerle büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de SUV modellerin payı artıyor. 2019'da 98 bin 509 adet SUV satıldı. 2018'de yüzde 21 olan SUV'ların pazar payı 3.5 puan artışla yüzde 25.4'e çıktı. SUV pazarının yeni modellerle 2020'de de büyümesi bekleniyor. Pazara son giren yeni model ise Kia XCeed oldu. C segmentinin iddialı modellerinden Ceed ailesinin, dördüncü farklı gövde tipi olan kompakt SUV modeli Yeni XCeed, 248 bin 900 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu. Türkiye'de ilk etapta 1.6 litre dizel motor ve 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğiyle satışa sunulan XCeed, SUV konforunu hatchback sportifliği ve sürüş özellikleriyle buluşturuyor. Ceed ailesine katılan Yeni XCeed, geleneksel SUV'lara modern bir alternatif oluşturuyor. Beş kapılı hatchback Ceed ile kıyaslandığında 26mm artışla 1.826 mm genişliğe ve 44 mm daha yüksek bir yapıya kavuşan Yeni XCeed, çamurluk kaplamaları ve gümüş renkli detaylarıyla SUV hissini destekliyor.