Teknoloji fuarını istila ettiler

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES, son üç yıldır olduğu gibi bu yıl da otomotiv markalarının gözdesi oldu. Otomotivciler Detroit, Frankfurt ve Paris gibi otomobil fuarlarının yerine teknoloji şirketlerini bir araya getiren CES'i tercih ettiler. Fuarda, Audi, BMW, Byton, Daimler, FAW Grup, FCA (Fiat-Chrysler), Fisker, Ford, Honda, Hyundai Group, Lexus, Nissan, Toyota gibi markalar katıldı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da, "Let's Co Create a New Era of Mobility" (Geleceğin Mobilite Çağını Birlikte Tasarlayalım) başlıklı panelde "Türkiyenin Otomobili"ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.BMW, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda sergilediği BMW i3 Urban Suite modeliyle ezberleri bozdu. Arka mekanda geniş bir koltuk, ayak dayama platformu, tavandan aşağıya uzanan elektronik ekran gibi pek çok değişime sahne olan araç, yolcusuna adeta bir butik hotel rahatlığı sunuyorİki yıl önce CES'te SUV konseptini sergileyen Çinli Byton, bu yıl M-Byte'ın üretim versiyonunu vitrine çıkardı. Elektrikli M-Byte'ı bu yıl önce Çin'de yollara çıkarmaya hazırlanan Byton, 2021'de ABD ile Avrupa'da satışlara başlayacak.FIATChrysler Automobiles (FCA) fuarda adını İtalyanca'da "yüzyirmi" anlamınagelen Centoventi'yi sergiledi. Red Dot tasarım ödüllü konsepti Centoventi, markanın elektrikli ulaşım vizyonunu yansıtırken; modüler yapısı ve teknolojik özellikleriyle de ziyaretçilerin dikkatini çekti.

