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’nin otomobili tescillendi

Giriş Tarihi: 13.1.2020
Türkiye’nin otomobili tescillendi
Türkiye'nin Otomobili projesinde tescil çalışmaları hızlandı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, otomobilin tasarımları için Avrupa'da bazı ülkelerin yanı sıra Rusya, ABD, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye tescil başvuruları gerçekleştirdi. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) sınai mülkiyet başvuruları yapıldı. Otomobilin "Hız sabitleyici yönetim sistemi" ile "Yarı değiştirilebilen bataryalı elektrikli araç ve değiştirilebilir batarya sistemi ve mekanik bağlantı yapısı"nın patenti için başvuruda bulunuldu. Kurum, 3 farklı başlıkta yapılan başvuruları tescil etti.
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Türkiye’nin otomobili tescillendi
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