Ürettiği 10 kamyondan 9’unu ihraç etti

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MERCEDES-Benz Türk, 2019'da Türkiye'de ürettiği kamyon ve otobüslerin ihracatından 1.3 milyar euroyu aşan gelir elde etti. Türkiye'den ihraç edilen her iki otobüsten biri ve her 10 kamyondan 9'u Mercedes- Benz Türk tarafından ihraç ediliyor. Mercedes-Benz Türk sadece iki ürün grubundaki ihracatıyla değil, "Ar-Ge ve Bilişim Teknolojileri" alanlarında yurt dışına sağladığı hizmetlerle de Türkiye'nin toplam hizmet ihracatı tutarına yaklaşık 66 milyon euroluk katkı sağladı. Şirket 2019'da, Daimler'in Çekya'daki Holysov Otobüs Fabrikası'nın genişletilmesi çalışmaları kapsamında üretilen yan duvar iskeleti kaynak tertibatlarını ekleyerek toplamda 1 milyon euroluk ihracat geliri elde etti.