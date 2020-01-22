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Otomobil devi Toyota araçlarını geri çağırıyor

Toyota Motor, arızalı hava yastığına sahip olabileceği düşünülen milyonlarca aracını üretim hatası nedeniyle geri çağıracağını açıkladı.

İHA Otomobil
Giriş Tarihi: 22.1.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 22.1.2020 11:46 ABONE OL
Otomobil devi Toyota araçlarını geri çağırıyor

Otomotiv devi Toyota'nın, Kuzey Amerika'da kullanılan 3.4 milyon aracı geri çağıracağı açıklandı. Potansiyel olarak arızalı hava yastığına sahip olma ihtimali bulunan araçları kapsayacak olan geri çağırma kararının, 2011-2019 yılları arasında satılan Corolla ve 2012-2018 yılları arasında üretilen Avalon modellerini içerdiği belirtildi.

DİĞER MARKALAR DA ETKİLENEBİLİR

Söz konusu hava yastığı kusurunun, bir Alman şirketinin sahip olduğu ABD merkezli parça sağlayıcısından kaynaklandığı öğrenildi. Markanın ürünlerini kullanan Toyota, Honda, Mitsubishi, Hyundai, Kia ve FCA gibi otomotiv üreticilerinin de geri çağırma kararı alabileceği ifade edilirken, toplamda 12.3 milyon aracın, geri çağırma kararlarından etkilenebileceği belirtiliyor.

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Otomobil devi Toyota araçlarını geri çağırıyor
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