Renault Trucks, Türkiye'de uzun yıllar kalmayı planlıyor

- Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin: - "Türkiye pazarının çok iniş çıkışlarla devam eden bir pazar olduğu gerçeğine rağmen Türkiye'deki varlığımızı bundan sonra daha da güçlendirerek sürdüreceğimizi söylemek istiyorum" - "Uzun zamandır Türkiye'de varız. Bundan sonra çok daha uzun zamanlar Türkiye'de olacağız" - Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine: - "2020'de bir gelişme göreceğiz pazarda diye düşünüyoruz. Müşterilerimize yakın olma ve ürünü iyi anlatma odağımıza devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Türkiye'deki varlıklarını bundan sonra daha da güçlendirerek sürdüreceklerini belirterek, "Uzun zamandır Türkiye'de varız. Bundan sonra çok daha uzun zamanlar Türkiye'de olacağız." dedi.

Renault Trucks Türkiye tarafından şirketin Ümraniye'deki merkezinde, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 beklentilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ve Bayi Geliştirme ve Satış Sonrası Direktörü Özgür Fırat da katıldı.

Blin, toplantıda yaptığı konuşmada, "Renault Trucks iyi gidiyor. Hemen hemen tüm pazarlarda piyasa payımızı artırarak ilerliyoruz. Geçen sene de iyi bir yıl oldu. Bunların içinde en önemli rolü alan pazarlardan biri de Türkiye. Türkiye'de çok ciddi pazar payımızı artırdık. Hatta ortalamanın üzerinde pazar payını artırdık." dedi.

Kendileri için en önemli unsurun müşteriler olduğunu vurgulayan Blin, müşterilerin kendi işlerinde başarılı olmasına odaklandığını dile getirdi.

Müşterilerin çalışma şartlarının giderek zorlaştığını ve ileride daha karmaşık hale geleceğini aktaran Blin, müşterilerin bu durumdan karlı çıkmalarını sağlamak adına çözümler ürettiklerini kaydetti.

- "Dizelin yerine geçebilecek yakıt tipleri üzerinde çalışıyoruz"

Avrupa'da bir çok şehrin sıfır emisyon bölgeleri oluşturma konusunda karar aldığını ve bunun da elektrikli araçlar çözümünün önünü açtığını ifade eden Blin, "Elektrikli araçlarımız zaten hali hazırda mevcut. Konu enerjiye geldiği zaman burada tüm sorunlara ya da ihtiyaçlara tek bir çözüm yok. Dolayısıyla bütün farklı enerji kaynaklarını kullanacağımız bir çözüm paketi oluşturacağız. Bunun için de zaten dizelin yerine geçebilecek yakıt tipleri üzerinde çalışıyoruz ki karbondioksit hedeflerine ulaşabilelim. Burada CNG ve elektrikli motor çözümleri çok önemli bir pay sahibi olacak. Ancak bununla beraber dizelin hala bir müddet daha kaçınılmaz olarak kullanılacak bir enerji kaynağı olarak kullanılacağına inanıyoruz." dedi.

- "Bugüne kadar yapılmış en büyük satış kontratını da yapmak üzereyiz"

Elektrikli araçlar üzerinde yoğun çalışmalar yaptıklarına ve yakın gelecekte şehir içi dağıtımda söz sahibi olabilmek için kesinlikle elektrikli araçlara ihtiyaç duyacaklarına dikkati çeken Blin, "Elektrikli 'ZE' gamımızı geliştirmek için çok ciddi zaman ve kaynak yatırımına devam ediyoruz. Ve bugün ZE gamımız 3,1 tondan 26 tona kadar uzanan bir yelpazede ticarileşmiş ve satışa sunulmuş durumda. Siparişleri almış durumdayız artan oranda siparişler devam ediyor. Şu an için müşterinin ismini söyleyemeyeceğim ama İsviçre'de çok önemli ve çok büyük bir grupla elektrikli araçlar üzerinden bugüne kadar yapılmış en büyük satış kontratını da yapmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye değerlendirmesi

Blin, Türkiye ağır vasıta ve tır pazarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de 20 yılın üzerinde kendi şirketleriyle varlıklarını sürdürdüklerini aktaran Blin, şunları kaydetti:

"Türkiye pazarının çok iniş çıkışlarla devam eden bir pazar olduğu gerçeğine rağmen Türkiye'deki varlığımızı bundan sonra daha da güçlendirerek sürdüreceğimizi söylemek istiyorum. 2019'un ne kadar zorlu bir yıl olduğunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bununla beraber biz bu güçlükler içinde özellikle burada ki ekibimiz pazar payını çok ciddi oranda artırdı. Önceki sene toplam pazardaki yüzde 5,8 olan pazar payını 3 puan artırarak yüzde 8,8'e çıkarmayı başardık."

Bayi teşkilatının da bu başarıda etkisinin büyük olduğunu vurgulayan Blin, "Türkiye'deki bayi teşkilatının bu dönem içerisinde finansal olarak güçlü kaldığını görmek bizim için çok önemli. Dolayısıyla finansal açıdan güçlü ve sağlıklı bir bayi teşkilatının müşterilere vereceği servis ve destek çok daha iyi olacak. Uzun zamandır Türkiye'de varız. Bundan sonra çok daha uzun zamanlar Türkiye'de olacağız. Bunun en önemli sebeplerini anlattım ama bu sebeplerin yanında bir konu daha var, Türkiye'de olmaktan Türkiye'deki insanlarla iletişim içinde olmaktan da ayrıca keyif alıyoruz." diye konuştu.

- "Pazarın geri geleceğinden eminiz"





Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise 2017'de belirledikleri hedeflerin bir kısmını yakalamayı başardıklarını ifade etti.

Delepine, "Türkiye'de 2017'de hedefimiz yüzde 10 pazar payına sahip olmak ve ilk 3 markadan birisi olmaktı. Ve son 3 yılda pazarda en hızlı büyüyen marka Renault Trucks oldu. Bu 3 sene itibarıyla 16 ton pazarında, yüzde 3 pazar payından neredeyse yüzde 9 pazar payına ulaştık. Ve 2019 senesi pazar payı anlamında Renault Trucks'ın bu bugüne kadar geldiği en iyi yer oldu." diye konuştu.

Son dönemdeki gerilemeye rağmen Türkiye pazarına güvenmeye devam edeceklerini vurgulayan Delepine, "Pazar geri dönecek bundan eminiz. 80 milyonun üzerinde insanın yaşadığı bir ülke, bir dinamizm var. İnsanlar devamlı hareket ediyor, mal hareket ediyor. Lojistik ihtiyacı var devamlı olarak. Bu pazar mutlaka geri gelecek. 2020'de bir gelişme göreceğiz pazarda diye düşünüyoruz. Dolayısıyla müşterilerimize yakın olma ve ürünü iyi anlatma odağımıza devam edeceğiz. Hala da pazar payı hedefimiz yüzde 10'nun üzerine çıkmak." dedi.

Ömer Bursalıoğlu ise pazarın en iyi yakıtı tüketim seviyelerini yakaladıklarını ve bunun da toplam maliyete katkı yaptığını söyledi.

Bursalıoğlu ayrıca 2020 ürün gamında T60, T440, T480, T480 (Yüksek Kabin) ve T520 (Yüksek Kabin) modellerinin yer alacağını bildirdi.

























































