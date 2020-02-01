Tesla araçların menzili artacak

2019 yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçları açıklanırken sahneye çıkan Elon Musk, Model S için müjdeli haberi verdi. Tabi, bu gelişim ilerleyen dönemde tüm modellerde karşımıza çıkabileceği için Tesla'nın geneli için müjdeli bir haber.

TESLA MODEL S MENZİLİ YAKLAŞIK 50 KM ARTACAK!

Tesla'nın hali hazırda piyasada olan en uzun menzilli aracı, 375 mil yani yaklaşık 595 km ile Model S. Ancak, elde edilen ilerleme sayesinde Tesla yeni araçlarında bu rakamı 650 kilometre seviyesine çıkarmaya hazırlanıyor.

Rakamlar ile devam edecek olursak: İngiltere'deki şehir içi yolculukların ortalama 16 kilometre uzunluğunda olduğu tespit edildi. Ülkeden ülkeye bu mesafe değişiklik gösterebiliyor olsa da, şehir içi yolculuklarda genel ortalama pek değişmiyor. Amerikan Otomobil Birliği'nin verilerine göre ABD'de yaşayan birisi günde 77 km'den daha az yol kat ediyor.

Elektrikli araçların neredeyse tamamı uzun süre park halinde kaldığında genellikle şarja takılmış vaziyette oluyor. Bu nedenle Tesla'nın araçların menzilini artırması, şehir içi yolculuklardan çok şehir dışına seyahat eden kullanıcıların yüzünü güldürecek. (Shiftdelete)

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