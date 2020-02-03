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Honda, 'daki fabrikasını geçici olarak kapattı

Corona virüsü salgını dünya devlerini harekete geçirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü , 'deki ofislerini ve mağazalarını geçici olarak kapattığını duyurmuştu. Apple dışında , Toyota, Starbucks, Ikea gibi markalar da aynı kararı almıştı. Şimdi ise Honda, corona virüsünün çıktığı kentindeki fabrikasını kapatma kararı aldı.

Giriş Tarihi: 3.2.2020 12:48 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 12:51 ABONE OL
Honda, Wuhan'daki fabrikasını geçici olarak kapattı

Honda, Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde bulunan fabrikasını, eyalette ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle uzatılan Çin Yeni Yılı tatili çerçevesinde 13 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Wuhan'daki tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçeceğine yer verilmedi. Şirket'in bir sözcüsü Pazar günü yaptığı açıklamada üretimin 14 Şubat'ta yeniden başlamasının planlandığını ifade etmişti.

TOYOTA, ÇİN'DEKİ FABRİKASINI 9 ŞUBAT'A KADAR KAPALI TUTACAK

Toyota da yaptığı açıklamada Çin'de bulunan fabrikasını 9 Şubat'a kadar kapalı tutacağını duyurmuştu.

Şirket sözcüsü Eric Booth, bu kararın yerel ve bölgesel hükümetlerin tedarik durumu göz önüne alınarak verildiği ve bu durumun kararın alınmasında çok önemli bir etken olduğunu belirtmişti.

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Honda, Wuhan'daki fabrikasını geçici olarak kapattı
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