Türkiye Samuray’ın hibrit merkezi

JaponToyota, Avrupa fabrikaları arasında en yüksek hibrit üretim adetlerine Türkiye'de ulaştı. Toyota, Türkiye'de ilk kez 2016'da hibrit motorlu C-HR modelini banttan indirdi. 2019'da 12'nci nesil Corolla Sedan ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de Sakarya'da üretmeye başlayan Japon marka, Türkiye, böylelikle Sakarya'yı Türkiye'nin hibrit üretim üssü haline getirdi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Toshihiko Kudo, hibrit teknolojisini de kapsayan yeni model yatırımları için toplamda 630 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikasının Sakarya olduğunu anlatan Kudo, şöyle konuştu: "2019'da ürettiğimiz 253 bin adet otomobilin yaklaşık yüzde 65'i hibrit motorlu araçlardır. 2019'da toplam üretimin yüzde 48'i olan 121 bin adet C-HR hibrit, yüzde 17'si olan 42 bin adet Corolla Sedan ürettik. Bu rakamlar fabrikamızda hattan inen her üç araçtan ikisinin hibrit olduğunu gösteriyor." Türkiye'de üretilen araçların yüzde 90'ı 150 farklı ülkeye ihraç ediliyor. 2019'da C-HR Hibrit'in ilk 5 ihracat pazarı Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya olurken, Corolla Sedan hibrit'in ilk 5 ihracat pazarı ise İsrail, Polonya, İrlanda, İspanya ve Macaristan oldu.

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