919 milyon dolar dış ticaret fazlası verdi

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Türkıye'nınhem binek hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirketi olan Tofaş, 2019'u başarılı bir performansla kapattı. Bursa'daki fabrikasında banttan indirdiği 264 bin adet araçla otomotiv sanayi üretiminin yüzde 18'ini, ürettiği araçların 194 bin 145 adedi ile Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 15'ini gerçekleştirdi. Bu veriler doğrultusunda, Tofaş'ın 2019 gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 1.6 artarak 18.8 milyar TL oldu. Aynı dönemde Tofaş net kârını geçen yıla kıyasla yüzde 11.5 artırarak 1.5 milyar TL rakamına ulaştı. Tofaş ayrıca, 2019'da 2.3 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti ve 919 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verdi. Son 10 yılda ise yaklaşık 7 milyar dolarlık dış ticaret fazlası yarattı.