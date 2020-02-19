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İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni düzenleme geliyor

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, internet üzerinden ikinci el araç satımında, T.C. kimlik numarası, ekspertiz raporu ve ruhsat bilgilerinin girilmesi gibi zorunlulukların getirilmesi konusunda ilgili bakanlıklara talepte bulunduklarını ve birkaç ay içerisinde bir sonuç alınacağını söyledi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, "Biz bu konularla ilgili Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz, birlikte hareket ediyoruz. Bu durumları Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaptığımız girişimlerde sürekli gündeme getiriyoruz. İnşallah en kısa sürede bunlarla da ilgili sonuç alacağız" dedi.

AA Otomobil
Giriş Tarihi: 19.2.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 11:59 ABONE OL
İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni düzenleme geliyor

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, internet üzerinden ikinci el araç satımında, T.C. kimlik numarası, ekspertiz raporu ve ruhsat bilgilerinin girilmesi gibi zorunlulukların getirilmesi konusunda ilgili bakanlıklara talepte bulunduklarını ve birkaç ay içerisinde bir sonuç alınacağını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi de olan Ertemel, AA muhabirine ikinci el araç piyasasında son dönemde görülen fiyat artışları ve internetten araç satışlarına ilişkin yapılacağı öne sürülen yeni düzenlemelere yönelik açıklamalarda bulundu.

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İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni düzenleme geliyor
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