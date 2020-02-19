İkinci el araç alacaklar dikkat! Yeni düzenleme geliyor

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, internet üzerinden ikinci el araç satımında, T.C. kimlik numarası, ekspertiz raporu ve ruhsat bilgilerinin girilmesi gibi zorunlulukların getirilmesi konusunda ilgili bakanlıklara talepte bulunduklarını ve birkaç ay içerisinde bir sonuç alınacağını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Üyesi de olan Ertemel, AA muhabirine ikinci el araç piyasasında son dönemde görülen fiyat artışları ve internetten araç satışlarına ilişkin yapılacağı öne sürülen yeni düzenlemelere yönelik açıklamalarda bulundu.