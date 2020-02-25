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haberleri… Yerli otomobil büyük övgü aldı! Dünya devinin ’su Angor’dan dikkat çeken yorumlar...

haberi… Başkan 'ın katılımıyla Türkiye otomobilini tanıttı, dünyada büyük yankı uyandırdı. Özellikleri ve tasarımıyla otomobil devlerinin beğenisini kazanan yerli otomobile talip yağdı. 'nın Gemlik ilçesine kurulacak olan fabrika Türkiye'nin ekonomisine de yön verecek. Ferrari, BMW, , ve Cadillac gibi markaların tasarımında büyük rol oynayan Pininfarina şirketinin 'su ile şirketin başkanı , yerli otomobille ilgili övgü dolu sözler sarf etti.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 09:27 ABONE OL
Son dakika haberleri… Yerli otomobil büyük övgü aldı! Dünya devinin CEO’su Angor’dan dikkat çeken yorumlar...

Başkan Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Türkiye'nin yerli otomobil projesine övgüler yağmaya devam ediyor. Tamamen elektrikli olan yerli otomobil tasarımı ile de göz dolduruyor. 2 farklı pil seçeneği olan yerli otomobil 500 km. yol alabiliyor. 2022 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobile şimdiden ön siparişler yağdı. Pininfarina şirketinin 'su ile şirketin başkanı , Türkiye'nin otomobili ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. TOGG ile ortaklığın büyük bir başarı olduğunu ifade eden Petro Angor, ''Büyük bir ayrıcalık, büyük bir onur bizim için. Tasarımıyla bu fantastik maceraya katkıda bulunmak bizi gururla doldurdu." İfadelerini kullandı.

Angor, yerli otomobille ilgili övgü dolu sözlerine şu şekilde devam etti:

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Son dakika haberleri… Yerli otomobil büyük övgü aldı! Dünya devinin CEO’su Angor’dan dikkat çeken yorumlar...
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