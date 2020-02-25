Son dakika haberleri… Yerli otomobil büyük övgü aldı! Dünya devinin CEO’su Angor’dan dikkat çeken yorumlar...

Başkan Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Türkiye'nin yerli otomobil projesine övgüler yağmaya devam ediyor. Tamamen elektrikli olan yerli otomobil tasarımı ile de göz dolduruyor. 2 farklı pil seçeneği olan yerli otomobil 500 km. yol alabiliyor. 2022 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobile şimdiden ön siparişler yağdı. Pininfarina şirketinin CEO'su ile şirketin başkanı Silvio Petro Angor, Türkiye'nin otomobili ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. TOGG ile ortaklığın büyük bir başarı olduğunu ifade eden Petro Angor, ''Büyük bir ayrıcalık, büyük bir onur bizim için. Tasarımıyla bu fantastik maceraya katkıda bulunmak bizi gururla doldurdu." İfadelerini kullandı.

Angor, yerli otomobille ilgili övgü dolu sözlerine şu şekilde devam etti: