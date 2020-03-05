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1971 model Türkiye'de bir tek onda var! Orijinal parçalarla yeniledi ve şimdi hayali ise...

Bu otomobil Türkiye'de bir tek Zonguldaklı Kemal Albayrak'ta var! Peki bu aracın diğerlerinden farkı ne? İşte görenleri büyük bir şaşkınlığa uğratan o aracın hikayesi! 'ta yaşayan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) emeklisi Kemal Albayrak, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla yenilediği 1971 model klasik arazi aracını yeniden yollarla buluşturmanın heyecanını yaşıyor. 1972 yılında aldığı 14 araçtan tek kalanı 23 yıl önce girdiği ihalede satın alan Albayrak, daha sonra gözü gibi baktı! Şimdi ise hayali torununa miras bırakmak.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 5.3.2020 15:01 ABONE OL
1971 model Chevrolet Suburban Türkiye'de bir tek onda var! Orijinal parçalarla yeniledi ve şimdi hayali ise...

Klasik otomobillere merakı olan insanlarla sık sık karşılaşırız. Kimileri ise emektar otomobillerine gözü gibi bakar. Zonguldaklı emekli Kemal Albayrak da onlardan biri. 23 yıl önce satın aldığı marka otomobilini Türkiye'nin her yerinden topladığı parçalarla yeniledi. Yıllar önce bir arkadaşına sattığı aracını ise tekrar satın aldı. Çünkü aracını sattığı arkadaşı hayatını kaybetmişti. Şimdi ise otomobiliyle ilgili farklı bir hayali var. Kemal Albayrak, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla yenilediği 1971 model klasik arazi aracını yeniden yollarla buluşturdu.

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1971 model Chevrolet Suburban Türkiye'de bir tek onda var! Orijinal parçalarla yeniledi ve şimdi hayali ise...
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