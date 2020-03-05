1971 model Chevrolet Suburban Türkiye'de bir tek onda var! Orijinal parçalarla yeniledi ve şimdi hayali ise...

Klasik otomobillere merakı olan insanlarla sık sık karşılaşırız. Kimileri ise emektar otomobillerine gözü gibi bakar. Zonguldaklı emekli Kemal Albayrak da onlardan biri. 23 yıl önce satın aldığı Chevrolet Suburban marka otomobilini Türkiye'nin her yerinden topladığı parçalarla yeniledi. Yıllar önce bir arkadaşına sattığı aracını ise tekrar satın aldı. Çünkü aracını sattığı arkadaşı hayatını kaybetmişti. Şimdi ise otomobiliyle ilgili farklı bir hayali var. Kemal Albayrak, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden temin ettiği orijinal parçalarla yenilediği 1971 model klasik arazi aracını yeniden yollarla buluşturdu.