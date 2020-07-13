Türk gençler Avrupa’ya damga vurdu

Dünyanın en uzun soluklu öğrenci inovasyon yarışmalarından biri olan Shell Ecomarathon'un Avrupa ayağına bu yıl Türk gençleri aldıkları 3 birincilik ile damga vurdu. Shell Eco-marathon Avrupa 2020 kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi'nin takımı olan UMAKIT hem "Döngüsel Ekonomi" hem de "Teknik İnovasyon" kategorilerinde, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin takımı olan AE2 Takımı ise "Emniyet Ödülü" kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldular. Yarışmayla öğrencileri, inovasyon ve teknoloji alanlarında geliştirerek Türkiye'nin enerji geleceğine de katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, "Son 15 yıldır Türkiye'nin birçok farklı ilinden katılan takımların Shell Ecomarathon'da giderek artan başarısı, Türkiye'de yeni yetişecek mühendislerin otomotiv teknolojileri ve enerji verimliliği alanında elde edecekleri başarıların habercisidir" dedi. Yılda bir kez olmak üzere Avrupa, Amerika ve Asya'da gerçekleştirilen yarışma, geleceğin enerji ihtiyacına yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirme tutkusuna sahip gençleri bir araya getiriyor. Öğrenciler bu vesile ile en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat edecek araçlar tasarlıyor ve üretiyorlar.