Japon Araba Markaları - Japon Araba (Otomobil) Modelleri, Sıralaması ve Listesi

Japon araba markaları otomobil tutkunları tarafından fazla tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Sağlamlığı ile dikkatleri üzerine çeken Japon araba markaları denince akla Honda - Toyota gibi modeller geliyor. Mazda ve Nissan gibi modeller de özellikle son yıllarda fazlasıyla ilgi çekiyor. Japon araba markalarından birisini tercih etmek isteyen ve tüm modelleri görerek araştırma yapmak isteyenler doğru yerdeler. Japon araba markaları listesi, modelleri ve sıralaması aşağıda yer alıyor.

JAPON ARABA MARKALARI

Japon araba markaları denilince akla ilk gelen Honda ve Toyota modelleri oluyor. Özellikle son yıllardaki çıkışıyla en popüler markalar arasında Nissan da girmeyi başardı. Genel olarak bakıldığında bu markalar otomobil tutkunları tarafından da en çok satın alınanlar arasında bulunuyor. Aşağıda Japon araba markalarının yanı sıra tüm bu markaların modelleri listesine de ulaşabilirsiniz.

Honda

Mazda

Mitsubishi

Nissan

Subaru

Suzuki

Toyota

JAPON ARABA MODELLERİ

Honda Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

Honda Accord

Honda City

Honda Civic

Honda CRX

Honda CR-Z

Honda Integra

Honda Jazz

Honda Legend

Honda Prelude

Honda S2000

Honda Shuttle

Honda S-MX

Arazi & Suv Modelleri

Honda CR-V

Honda HR-V

Mazda Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

Mazda 2

Mazda 3

Mazda 5

Mazda 6

Mazda MPV

Mazda 121

Mazda 323

Mazda 626

Mazda 929

Mazda Lantis

Mazda MX

Mazda Premacy

Mazda RX

Mazda Xedos

Mazda B Serisi

Mazda CX-3

Mazda CX-5

Mazda CX-9

Mitsubishi Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

3000GT

Attrage

Carisma

Colt

Eclipse

Galant

Grandis

Lancer

Lancer Evolution

Space Star

Arazi & Suv Sınıfı

ASX

Eclipse Cross

L 200

Outlander

Pajero

Nissan Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

200 SX

350 Z

Almera

Altima Bluebird

GT-R

Laurel Altima

Maxima

Micra

Note

NX Coupe

Primera

Pulsar

Sunny

Arazi & Suv araçları

Juke

Murano

Navara

Pathfinder

Patrol

Qashqai

Qashqai+2

Rally Raid

Skystar

Terrano

X-Trail

Subaru Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

BRZ

Impreza

Justy

Legacy

Leone

Levorg

Vivio

Arazi & Suv modelleri

Forester

Outback

Tribeca

XV

Suzuki Marka Otomobil Modelleri Sıralaması Listesi

Alto

Baleno

Liana

Maruti

S-Cross

Splash

Swift

SX4

Wagon

Arazi & Suv Serisi

Grand Vitara

Jimny

SJ

Vitara

X-90

Toyota Marka Otomobil Modelleri Sıralaması Listesi

Auris

Avensis

Camry

Carina

Celica

Corolla

Corona

Cressid

GT 86

Previa

Starlet

Urban Cruiser

Verso

Yaris

Arazi & Suv Sekmentindeki Araçları