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- Japon Araba (Otomobil) Modelleri, Sıralaması ve Listesi

Türkiye’de ve dünya üzerinde en fazla tercih edilen araba markalarından bir tanesidir. Özellikle ilk kez araç sahibi olmaya karar verenler, satın almadan önce ve modelleri listesine göz atmaktadır. Sağlamlık konusu ile adından çok fazla söz ettiren listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Dünya’nın önde gelen otomobil üreticileri arasında yer alan Japon araba markaları, modelleri ve sıralaması aşağıda yer alıyor.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 19:08 ABONE OL
Japon Araba Markaları - Japon Araba Otomobil Modelleri, Sıralaması ve Listesi

Japon araba markaları otomobil tutkunları tarafından fazla tercih edilen araçlar arasında yer alıyor. Sağlamlığı ile dikkatleri üzerine çeken Japon araba markaları denince akla Honda - Toyota gibi modeller geliyor. Mazda ve Nissan gibi modeller de özellikle son yıllarda fazlasıyla ilgi çekiyor. Japon araba markalarından birisini tercih etmek isteyen ve tüm modelleri görerek araştırma yapmak isteyenler doğru yerdeler. Japon araba markaları listesi, modelleri ve sıralaması aşağıda yer alıyor.

JAPON ARABA MARKALARI

Japon araba markaları denilince akla ilk gelen Honda ve Toyota modelleri oluyor. Özellikle son yıllardaki çıkışıyla en popüler markalar arasında Nissan da girmeyi başardı. Genel olarak bakıldığında bu markalar otomobil tutkunları tarafından da en çok satın alınanlar arasında bulunuyor. Aşağıda Japon araba markalarının yanı sıra tüm bu markaların modelleri listesine de ulaşabilirsiniz.

  • Honda
  • Mazda
  • Mitsubishi
  • Nissan
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota

JAPON ARABA MODELLERİ

Honda Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

  • Honda Accord
  • Honda City
  • Honda Civic
  • Honda CRX
  • Honda CR-Z
  • Honda Integra
  • Honda Jazz
  • Honda Legend
  • Honda Prelude
  • Honda S2000
  • Honda Shuttle
  • Honda S-MX

Arazi & Suv Modelleri

  • Honda CR-V
  • Honda HR-V

Mazda Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

  • Mazda 2
  • Mazda 3
  • Mazda 5
  • Mazda 6
  • Mazda MPV
  • Mazda 121
  • Mazda 323
  • Mazda 626
  • Mazda 929
  • Mazda Lantis
  • Mazda MX
  • Mazda Premacy
  • Mazda RX
  • Mazda Xedos
  • Mazda B Serisi
  • Mazda CX-3
  • Mazda CX-5
  • Mazda CX-9

Mitsubishi Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

  • 3000GT
  • Attrage
  • Carisma
  • Colt
  • Eclipse
  • Galant
  • Grandis
  • Lancer
  • Lancer Evolution
  • Space Star

Arazi & Suv Sınıfı

  • ASX
  • Eclipse Cross
  • L 200
  • Outlander
  • Pajero

Nissan Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

  • 200 SX
  • 350 Z
  • Almera
  • Altima Bluebird
  • GT-R
  • Laurel Altima
  • Maxima
  • Micra
  • Note
  • NX Coupe
  • Primera
  • Pulsar
  • Sunny

Arazi & Suv araçları

  • Juke
  • Murano
  • Navara
  • Pathfinder
  • Patrol
  • Qashqai
  • Qashqai+2
  • Rally Raid
  • Skystar
  • Terrano
  • X-Trail

Subaru Marka Araba Modelleri Sıralaması Listesi

  • BRZ
  • Impreza
  • Justy
  • Legacy
  • Leone
  • Levorg
  • Vivio

Arazi & Suv modelleri

  • Forester
  • Outback
  • Tribeca
  • XV

Suzuki Marka Otomobil Modelleri Sıralaması Listesi

  • Alto
  • Baleno
  • Liana
  • Maruti
  • S-Cross
  • Splash
  • Swift
  • SX4
  • Wagon

Arazi & Suv Serisi

  • Grand Vitara
  • Jimny
  • SJ
  • Vitara
  • X-90

Toyota Marka Otomobil Modelleri Sıralaması Listesi

  • Auris
  • Avensis
  • Camry
  • Carina
  • Celica
  • Corolla
  • Corona
  • Cressid
  • GT 86
  • Previa
  • Starlet
  • Urban Cruiser
  • Verso
  • Yaris

Arazi & Suv Sekmentindeki Araçları

  • 4Runner
  • C-HR
  • FJ Cruiser
  • Fortuner
  • Hilux
  • Land Cruise
  • RAV4

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Japon Araba Markaları - Japon Araba (Otomobil) Modelleri, Sıralaması ve Listesi
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