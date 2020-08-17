Otomobil ‘Oscar’ında yeni dönem

Otomotıv dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Car of the Year'ın (COTY) logosu değişti. Üç yeni sponsorun katılımı sonrasında tasarlanan yeni logoya iki ülkenin bayrağı eklendi. Ayrıca sponsor medya kuruluşlarının isimleri yazıldı. COTY'de uzun yıllardır sponsorluk yapan Alman Stern Dergisi ise sponsorluktan ayrıldı. COTY'de bundan önceki logo değişikliği 2003'te gerçekleşmişti. 1964'de kurulan COTY, otomotiv dünyasının en eski ve en prestijli ödülleri arasında kabul ediliyor. COTY organizasyonunda 23 ülkeden 59 jüri üyesi bulunuyor.