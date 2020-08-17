Otomobiller tekerlekli bilgisayar gibi

Otomotiv sektöründe firmalar teknoloji şirketlerine, otomobiller ise tekerlekli birer bilgisayara dönüşüyor. 10 yıl önce bir otomobilde 10 milyon satır yazılım kodu bulunurken, otonom araçların yazılımları 300 ila 500 milyon satır kod içerecek. Yazılım yoğunluklu elektronik sistemler pazarının, 2030'e kadar her yıl yaklaşık yüzde 15 büyümesi bekleniyor. Bu yüzden firmalar, yazılım konusundaki yetkinliklerini artırmaya çalışıyor. Yaklaşık 40 yıldır şirket içerisinde yazılım geliştiren Bosch gibi. Her yıl 3 milyar euro yatırım şirket, ayrı birimlerdeki otomotiv yazılım mühendisliği kaynaklarını Mobilite Bilişim Çözümleri biriminde bir araya getirmeye hazırlanıyor.