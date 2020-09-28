Türkiye’de voltaj yükseliyor

SON ÜÇ YILDA İKİ KAT ARTTI

Dünyada halka açık şarj istasyonu sayısı son üç yılda iki katına çıkarak, 1 milyon adeti geçti. Bloomberg'in haberine göre en çok şarj istasyonu yatırımı Çin, Avrupa ve ABD'de yapıldı. Tahminlere göre 2040'a kadar dünyadaki şarj istasyonu sayısı 12 milyon adeti geçecek. Şarj istasyonları ve altyapı için 400 milyar dolar harcanacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Küresel Elektrikli Taşıt Görünümü 2020 raporuna göre dünyadaki şarj ünitesi (soket) sayısı 7 milyon 300 bin adete ulaştı.

ŞARJ İSTASYONU SAYISI 900'Ü BULDU

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı yeni modellerle ikiüç yıl içinde katlanacak. Ancak buna rağmen, birçok otomotiv firması yakın bir zamanda elektrikli otomobillerini Türkiye'de satışını planlamıyor. Bunun nedeni olarak Türkiye'de şarj alt yapısının yetersizliği gösteriliyor. Bugün itibariyle Türkiye'de 900'a yakın şarj istasyonu bulunuyor. Şarj ünitesi (soket) sayısı ise 2 bin adeti geçiyor.