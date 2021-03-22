Çin’de elektrikli oto satışı yüzde 675 arttı

2020'dedünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı Çin'de 1.3 elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. 2021 sonunda bu sayının 1.9 milyon adete çıkması bekleniyor. Elektrikli otomobil pazarı 2021'e iyi başladı. Ocaktan sonra şubatta da rekor satışlar geldi. Şubatta tamamen elektrikli ve plug-in hibrit satışları bir önceki yıla göre yüzde 675 gibi yüksek oranda arttı. Toplam 97 bin adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin toplam pazardan aldığı pay yüzde 9 oldu.Şubatta en çok satılan elektrikli model 20 bin 819 adetle Hongguang Mini EV oldu. Onu 18 bin 318 adetle Tesla izledi. Tesla'nın satışları 2020'e göre yüzde 470, Ocak 2021'e göre yüzde 15 arttı. Tesla'nın pazar payı yüzde 12'e çıktı. Pazarda en çok satan marka olan Hongguang'ın payı ise yüzde 22. Böylece Tesla, Çinli olmayan bir üretici tarafından elde edilen en yüksek pazar payına ulaştı.