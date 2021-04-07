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Giriş Tarihi: 7.4.2021 16:58 Son Güncelleme: 7.4.2021 17:08

marka otomobilin fiyatı ortaya çıktı! Şirketin kurucusu resmen açıkladı

Xiaomi marka otomobilin fiyatı ortaya çıktı! Şirketin kurucusu resmen açıkladı

Teknoloji devleri otomotiv dünyasına girmeye hazırlanıyor. Hatırlarsanız , ve hakkında bir takım dedikodular vardı. Xiaomi gelecek 10 yıl boyunda elektrikli araçlara 10 milyar tutarında yatırım yapacağını açıklamıştı. Şimdi Xiaomi'nin kurucusu 'den flaş bir açıklama geldi. Jun, Xiaomi marka elektrikli aracın fiyat aralığını söyledi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Xiaomi'nin kurucusu olan Lei Jun, şirketin yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen canlı yayında Xiaomi markalı ilk otomobilin bir sedan ya da SUV olacağını açıkladı. Yine Lei Jun tarafından yapılan açıklamalara göre Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobil modeli, 15 bin dolar ile 45 bin dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacak.

Xiaomi elektrikli otomobil ile ilgili tartışmalardan biri de araçta Xiaomi'nin yeni logosunun mu yoksa eski logosunun mu kullanılacağı oldu. Lei Jun, oval tasarımlı yeni logonun kare tasarımlı eski logoya kıyasla daha uygun olduğunu ifade ediyor. Yine de Jun, bu konuda "dediğim dedik" bir tavır sergilemek yerine hayranların fikirlerine de kulak veriyor.

Xiaomi kurucusu, Çin'in yerel sosyal medya platformu olan Weibo üzerinde pek çok anket yayınladı ve hayranların Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili hakkında fikirlerini belirtmelerini sağladı. Ankete göre hayranlar, ilk Xiaomi otomobilin bir sedan ya da SUV olmasını, 15 ila 22 bin dolar arasında bir fiyata sahip olmasını ve "Xiaomi" markasıyla piyasaya sürülmesini istiyorlar. Yine de Xiaomi'nin yeni bir marka mı yaratacağı yoksa Xiaomi markasıyla mı yollara çıkacağı henüz kesinleşmiş değil. (Webtekno)

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Xiaomi marka otomobilin fiyatı ortaya çıktı! Şirketin kurucusu resmen açıkladı
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