2022 hedefine adım adım yaklaşıyor

HONDA'NIN 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi'nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, tanıtıldı. Markanın e:HEV hibrit teknolojisi, performans, yakıt verimliliği ve sürüş keyfini bir arada sunuyor. Sistem 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motoru iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile desteklerken; benzinli motor 131 bg (96 kW) güç ve 4.500 d/d'de 253 Nm tork üretiyor. Yeni HR-V e: HEV, 2021 sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.