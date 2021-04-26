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Haberler Otomobil Haberleri 2022 hedefine adım adım yaklaşıyor
Giriş Tarihi: 26.4.2021

2022 hedefine adım adım yaklaşıyor

2022 hedefine adım adım yaklaşıyor
HONDA'NIN 2022'de tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen 'Elektrikli Vizyon Stratejisi'nin en güncel adımını temsil eden yeni kompakt SUV modeli HR-V, tanıtıldı. Markanın e:HEV hibrit teknolojisi, performans, yakıt verimliliği ve sürüş keyfini bir arada sunuyor. Sistem 1.5 litrelik i-VTEC benzinli motoru iki adet kompakt boyutlu ve güçlü elektromotor ile desteklerken; benzinli motor 131 bg (96 kW) güç ve 4.500 d/d'de 253 Nm tork üretiyor. Yeni HR-V e: HEV, 2021 sonunda Avrupa'da satışa sunulacak.
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2022 hedefine adım adım yaklaşıyor
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