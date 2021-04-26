‘Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’ başlıyor

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nın bu yılki takvimi belli oldu. OİB'in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012'den bu yana düzenlediği yarışma, 18 Ekim 2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek. Yarışmanın başvuruları, 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Yarışmaya başvurular 3 Eylül tarihine kadar yapılabilecek. Sektör profesyonelleri, akademisyenler, Ar-Ge-Teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrencilerin katılımına açık olan yarışmaya, 18 yaşını tamamlayan adaylar başvurabilecek. Bu yılki teması "Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler" olan yarışmada, sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplamda 500 bin TL ödül verilecek.