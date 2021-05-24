Sattığı 100 araçtan 41’i SUV

SUV pazarındaki rekabet yenilenen ve yeni modellerle artıyor. İlk dört ayda toplam satışlarının yüzde 41.7'si SUV olan Hyundai, baştan aşağı yenilenen Tucson'la pazardaki iddiasını güçlendiriyor. Markanın 2020'deki satışlarının yaklaşık yüzde 65'i SUV olmuştu. Tucson 1.6 lt 180 bg benzinli ve 1.6 lt 136 bg dizel olmak üzere iki motor seçeneği ve 377 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Segmentinde benzinli ve dizel motorların haricinde plug-in hibrit, hibrit ve dizel 48 volt hafif hibrit sunan ender bir model olmasına rağmen, Türkiye'de hibrit seçenekleri şu anda satılmıyor.Hyundai Tucson, ilk kez 2004'de tanıtıldı ve 2021'de de dördüncü jenerasyonuna ulaştı. Dünya çapında 17 yıllık tarihinde 7 milyondan fazla satışla markanın en çok satan SUV modeli oldu. Tucson'da 10.25 inç dijital gösterge ve 10.25 inç dokunmatik multimedya eğlence ekranı bulunuyor. Çoklu havalandırma, üç bölgeli klima kontrolü, ön ve arka ısıtmalı koltuklar gibi konfor özelliği var. Yeni Tucson, 620 litre bagaj hacmine sahip. Bu rakam koltuklar yatırıldığındaysa 1.800 litreye çıkıyor. Otomobilde öndeki yolcuların birbirleriyle çarpışmasını önlemek için orta hava yastığı var.TÜRKIYE'DE SUV pazarı büyüyor. Yılın ilk dört ayında SUV araçların toplam pazardaki payı yüzde 34 oldu. Bu dönemde 69 bin 819 adet SUV satışı gerçekleşti.