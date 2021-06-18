Dünyada bir ilke daha imza atıldı! İlk uçan yarış arabası resmen açıklandı!

Bazı bilim kurgu filmlerinde, dizilerinde, kitaplarında yer alan uçan arabalarla yapılan yarışlar gerçek hayata taşınıyor. Avustralya merkezli "Alauda Racing" isimli bir şirket, dünyanın ilk uçan yarış arabasını duyurdu. "Airspeeder Mk3" olarak isimlendirilen bu uçan yarış arabasıyla başarılı da bir test gerçekleştiren şirket, motor yarışları dünyasına yeni bir alan açacağına inanıyor.

Alauda Racing'in uçan yarış arabası, temelinde büyük bir drone. Oluşturdukları tek kişilik yarış arabasını pervanelerle donatan mühendisler, bu sayede aracın uçmasını sağlamışlar. Elbette bu durumda herhangi bir tekerlekten bahsedemiyoruz. Ayrıca uçan yarış arabasının daha hızlı ve kararlı bir uçuş gerçekleştirebilmesi için özel bir çalışma yürüten Alauda Racing, Airspeeder Mk3'ün tasarımını alıştığımız yarış arabalarından ayırıyor.

İlk uçan yarış arabası Airspeeder Mk3 tanıtıldı | Video

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre uçan yarış arabası, 320 kilovatlık güce sahip. Bu güç, aracın 100 km/sa hıza 2,8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Kendi başına yaklaşık 130 kilogram olan Airspeed Mk3, 80 kilogram ağırlığındaki bir yükü rahatlıkla taşıyabilecek şekilde dizayn edilmiş. Ancak buna rağmen, yapılacak yarışlarda aracın içinde pilotlar bulunmayacak. Peki şirket, neden böyle bir karar aldı?

Alauda Racing, Airspeeder Mk3'ün uzaktan kontrol edilebilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Bu da uçan yarış arabasının içerisinde bir insana gerek kalmamasını sağlıyor. Bu noktada özel bir simülasyon hazırladıklarını söyleyen mühendisler, pilotların bu simülasyona binerek Airspeeder Mk3'ün kontrol edilmesini sağlayacaklarını ifade ediyorlar. Ancak bu durum aracın içine pilot binemez demek de olmuyor. Şirket, yalnızca böyle bir şeye ihtiyaç olmadığından söz ediyor.

Airspeeder Mk3'ün ne zaman tam anlamıyla kullanılabilir olacağı bilinmiyor. Ancak Alauda Racing, bu yarış arabalarını yaygınlaştırmayı planlıyor. Eğer her şey yolunda giderse birkaç yıl sonra, Formula 1 benzeri bir motor sporuyla daha tanışmış olabiliriz. Formula 1 demişken, Airspeeder Mk3'ün yarışmaya devam edebilmesi için tıpkı Formula 1 araçlarındaki gibi pit işlemlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtelim. (Webtekno)