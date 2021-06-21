Karbon ayak izi olmayan çelik kullanacak

VOLVO Cars
, İsveçli çelik üreticisi SSAB ile işbirliği yaptı ve otomotiv endüstrisinde kullanılacak fosilsiz çeliğin geliştirilmesi için çalışıyor. Söz konusu işbirliğiyle geleneksel olarak demir cevheri bazlı çelik üretimi için ihtiyaç duyulan taş kömürünü fosilsiz elektrik ve hidrojenle değiştirmeyi amaçlıyor. Sonucun, neredeyse hiç karbon ayak izi olmayan, dünyanın ilk fosilsiz çelik üretim teknolojisi olması bekleniyor. Volvo Cars, hidrojeni azaltılmış demirden yapılan SSAB çeliğini kullanan ilk otomobil üreticisi olacak.