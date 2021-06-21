Logolarda değişim devam ediyor

OTOMOTIV markaları son bir yıldır birbiri ardına logolarını değiştiriyor. BMW, General Motors, KIA, Nissan, Opel
'den sonra şimdi de Dacia
bu akıma katıldı. Marka stratejik planının önemli bir kilometre taşı olarak yeni görsel kimliğini tanıttı. Çağdaş ve özgün bir tasarım yakalayan Dacia, böylece yeni bir döneme giriyor.
2022'DE KULLANILACAK
Yeni marka kimliği, Haziran 2021'den itibaren markaya özel siteler, reklamlar ve broşürler vasıtasıyla hayata geçirilmeye başlanacak. Dacia satış noktaları, 2022'nin başından itibaren kademeli olarak yeni marka kimliğine geçecek. 2022'nin ikinci yarısından itibaren araçlarda yeni logo ve amblem kullanılacak. Yeni görsel kimliğin merkezinde yer alan logo, daima var olan bir sağlamlık ve denge hissi uyandırıyor. Birbirlerinin ters görüntüleri olan "D" ve "C" harflerinin şekli değiştirilerek markanın kompakt ve zeki ruhu ön plana çıkarılıyor. Logonun geometrik çizgileri, harf dizisine mekanik bir hareket hissi veriyor.