Otomotiv AR-Ge’sinde yeni dönem

OTOMOTİV sektöründen yeni AR-Ge teşvik yasa değişikliğine destek geldi. Yeni kanun ile beraber startup'lar ve AR-Ge faaliyetinde bulunan büyük şirketlerin iş birliklerinin artacağı öngörülürken, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve ihracatında da yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor. 1967'den günümüze AR-GE faaliyetlerini aralıksız sürdüren, kuruluşunun 50'nci yılında da StartUp destek programını açıklayan Mercedes
- Benz Türk'ün, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak, "AR-Ge/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yatırım Yapma Şartı" ile ilgili ek değişiklik maddesinin girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor. Mercedes-Benz Türk
İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "AR-Ge ve teknolojide ilerleme kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payının artmasında da yine bu kanunun etkisi olacaktır" dedi.