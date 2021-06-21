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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Otomotiv AR-Ge’sinde yeni dönem

Otomotiv AR-Ge’sinde yeni dönem
OTOMOTİV sektöründen yeni AR-Ge teşvik yasa değişikliğine destek geldi. Yeni kanun ile beraber startup'lar ve AR-Ge faaliyetinde bulunan büyük şirketlerin iş birliklerinin artacağı öngörülürken, katma değerli ürünlerin geliştirilmesi ve ihracatında da yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor. 1967'den günümüze AR-GE faaliyetlerini aralıksız sürdüren, kuruluşunun 50'nci yılında da StartUp destek programını açıklayan - Benz Türk'ün, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak, "AR-Ge/Tasarım Merkezi Sahibi İşletmelerin Girişimci Firmalara veya Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına Yatırım Yapma Şartı" ile ilgili ek değişiklik maddesinin girişim ekosistemine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyor. İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "AR-Ge ve teknolojide ilerleme kaydedilmesi, yenilikçi ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesinin yanı sıra katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız içindeki payının artmasında da yine bu kanunun etkisi olacaktır" dedi.
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Otomotiv AR-Ge’sinde yeni dönem
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