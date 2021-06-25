HGS nereden ve nasıl alınır? Ücretsiz HGS veren bankalar 2021

Hızlı Geçiş Sistemi yani HGS kullanmak için PTT şubeleri haricinde bankalara gidilerek de HGS işlemleri başlatılabilir. Tek önemli nokta bankalardan alınan HGS aboneliklerinde PTT'den yükleme yapılamaması. Sadece bankadan yükleme işlemi yapabilirsiniz. Bazı bankalar HGS ile kampanyalar yaparak ücretsiz seçenekler sunarak abonelik imkânları sunarlar. Bir diğer kampanya da geçişlere göre ücretsiz geçiş imkânı gibi. Siz de bankaların kampanyalarına göre istediğiniz bankadan HGS işlemi başlatabilirsiniz. HGS bakiye yükleme yapan bankalar hangileri? İşte ayrıntılar

BANKADAN HGS ALMA

PTT şubelerine gitme fırsatı bulamayanlar ya da acil HGS kartı almak isteyenler bankalardan da yararlanabilirler. Türkiye'de ki birçok banka HGS aboneliği almaktadır. Ayrıca HGS bakiye yükleme ve otomatik HGS bakiyesi yükleme gibi işlemleri de yapmaktadırlar.

HGS NEREDEN ALINIR?

HGS'yi isteyen PTT şubelerinden isteyen anlaşmalı bankalar ve petrol ofislerinden alabilirler. PTT'de HGS ilk alım ücreti 5 TL olarak belirlenmiştir. HGS veren bankalar ve anlaşmalı petrollerin listesini aşağıda sıraladık.

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HGS VEREN BANKALAR

ZİRAAT BANKASI

VAKIFBANK

TÜRKİYE İŞ BANKASI

GARANTİ BANKASI

DENİZBANK

AKBANK

YAPI KREDİ BANKASI

KUVEYT TÜRK

ALBARAKA TÜRK

QNB FİNANSBANK

TEB

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HGS SATIŞ NOKTALARI

PTT tarafından yol güzergâhlarına kurulan satış noktaları ve bakiye yükleme noktaları şu şekildedir.

Niğde-Şanlıurfa Otoyolunda: Adana Batı, Adana Doğu, İskenderun, Gaziantep Batı, Şanlıurfa, Mersin İstasyonları.

Ankara-Edirne Otoyolunda: Akıncı, Edirne, Çorlu, Babaeski, Adapazarı, Gerede, Çamlıca, Boğaziçi köprüsü, Gebze, Dilovası, Kandıra, FSM Köprüsü, Kınalı, Hadımköy, Avcılar, Mahmutbey İstasyonları.

İzmir-Aydın-Çeşme Otoyolu: Aydın, Belevi, Çeşme, Germencik, Işıkkent, Narlıdere İstasyonları.

Anlaşmalı petrol istasyonları ise şu şekildedir:

PETROL OFİSİ

SHELL

BP

OPET

TPPD

TOTAL

BANKADAN HGS BAKİYE YÜKLEME

HGS nereden doldurulur sorusunun bir yanıtı da bankalardır. HGS abonesi olanlar bankalardan bakiye yükleme işlemi gerçekleştirebilirler. HGS bakiyesi bittiği anda anında kullandıkları bankanın internet şubesine girerek hızlı bir şekilde bakiye yükleme işlemi gerçekleştirebilirler. Ayrıca otomatik yükleme seçeneği ile de belirli tarih aralığında hesaba otomatik HGS bakiyesi yükleyebilirler.

Çoğu banka HGS bakiyesi bittiği anda otomatik olarak kredi kartından ya da hesabınızdan para yüklemesi yapar ve sorunsuz bir şekilde geçiş sağlayabilirsiniz. Bu şekilde olunca HGS geçiş ihlali cezası almamış olursunuz. Bunun için bankla ile görüşüp otomatik ödeme için onay vermeniz gerekir. HGS nereden yüklenir? Sorusunun yanıtı sadece bankalar değildir. PTT şubeleri ve anlaşmalı petrol ofisleridir.

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