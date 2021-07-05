Araba sahipleri dikkat! Uzmanlar uyardı, eğer öyle bir hasar olursa...

Park ederken, başka bir aracın çarpmasından vs... boya hasarları oluşabiliyor. İnternetteki çizik kalemi, oto rötuş boyası adı altında birçok ürün satılıyor. Boyalardaki çizikleri kapattığı iddia edilen bu kalemlerin fiyatları 100-200 TL arasında değişiyor.
Bir araçta boya kapama işlemi ortalama 2 günde yapılıyor. Bu kalemlerle o boya kapama işleminin çok daha kısa sürede ve çok daha ucuz maliyette yapılacağı belirtiliyor.
Uzmanlar yaptığı açıklamada söz konusu yöntemin hasarı gideremeyeceğini belirtti. Çamurluktaki hasar onarımı için öncelikle ilgili bölümün zımparalandığını söyleyen uzmanlar "Boya ustası kişiler tarafından macunlanıyor ve tekrar zımpara işlemi yapılıyor. Bu işlem yaklaşık 1 ile 2 gün sürüyor" dedi. Uzmanlar söz konusu kalemlerin işe yaramadığını belirtti.