Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:12 Son Güncelleme: 5.7.2021 16:35

Araba sahipleri dikkat! Uzmanlar uyardı, eğer öyle bir hasar olursa...

Araçlarda herhangi bir sebepten dolayı boya hasarı olabiliyor. Boya hasarı hem aracın görünüşünü bozuyor, hem de can sıkıyor. Bazı araç sahipleri boya hasarını daha ucuz ve hızlı bir yöntemle kapatmak için boya kalemlerini tercih ediyor. Peki boya kalemleri gerçekten de işe yarıyor mu? Boya hasarı kapanıyor mu? Uzmanlar bu konuda merak edilen sorulara cevap verdi.

Park ederken, başka bir aracın çarpmasından vs... boya hasarları oluşabiliyor. İnternetteki çizik kalemi, oto rötuş boyası adı altında birçok ürün satılıyor. Boyalardaki çizikleri kapattığı iddia edilen bu kalemlerin fiyatları 100-200 TL arasında değişiyor.

Bir araçta boya kapama işlemi ortalama 2 günde yapılıyor. Bu kalemlerle o boya kapama işleminin çok daha kısa sürede ve çok daha ucuz maliyette yapılacağı belirtiliyor.