İddialı SUV aracını yeniledi

Citroen
'in ilk olarak 2017'de satışa sunduğu C3 Aircross SUV yenilenerek Türkiye'de satışa sunuldu. 1.2 PureTech benzinli ve 1.5 BluHDİ dizel motor seçenekleri ile Feel, Feel Bold ve Shine olmak üzere üç farklı donanımı bulunan C3 Aircross, kişiselleştirme seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. Altı farklı gövde rengi ve 2 farklı tavan rengiyle tercih edilebiliyor.
Segmentinin en geniş iç mekanıyla birlikte en iyi arka koltuk ve baş mesafesine sahip olan yeni C3 Aircross SUV, 300 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.