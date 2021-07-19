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Giriş Tarihi: 19.7.2021

Toyota plazalar artık ‘engelsiz’

Toyota plazalar artık ‘engelsiz’
Toyota "herkes için hareket etme özgürlüğü" düşüncesiyle bir mobilite şirketine evrilme kararı almasından sonra Türkiye'deki tüm plazalarını 'engelsiz tesislere' dönüştürdü. 60 yetkili satıcı ve servislerinde gerçekleşen engelsiz tesisler projesi kapsamında; engelli otoparkı, kot farkı olan giriş kapılarında rampa ya da düz ayak girişleri ile en az bir müşteri giriş kapısı engelli müşterilere uygun hale getirildi. Ayrıca fiziki koşulları uygun olan plazalarda engelli tuvaletlerinin yapımı da tamamlandı.
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Toyota plazalar artık ‘engelsiz’
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