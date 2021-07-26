Tesla araç dolunayı trafik ışığıyla karıştırdı! Otonom sürüş sistemi hakkındaki ilginç iddia

Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü isimli bu özellik, otonom sürüş sisteminin bir parçası. Araç otomatik pilottayken, bu özellik trafik ışıklarına ve dur işaretlerine tepki verir. Sürücüye yavaşlayacağını bildirir ve gerekirse aracı durdurur.

Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video

Tesla'nın sistemi sadece kamera görünüşüne da dayanmıyor. Aynı zamanda algılanan tüm ışıklar ve işaretler dışında, kavşak ve ışık konumlarının harita verilerini de kullanıyor.