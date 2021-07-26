Tesla araç dolunayı trafik ışığıyla karıştırdı! Otonom sürüş sistemi hakkındaki ilginç iddia

Jordan Nelson isimli bir twitter kullanıcısı, Tesla otonom sürüş sisteminde bir hata olduğunu ve sistemin dolunayı trafik ışığıyla karıştırdığını söyledi. Jordan Nelson bu yüzden aracın hızını kesip, durmaya hazırlık yaptığını belirtti. Konuyla ilgili bir de video paylaştı. Tweet kısa süre içinde oldukça ilgi gördü.
Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü isimli bu özellik, otonom sürüş sisteminin bir parçası. Araç otomatik pilottayken, bu özellik trafik ışıklarına ve dur işaretlerine tepki verir. Sürücüye yavaşlayacağını bildirir ve gerekirse aracı durdurur.
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video
Tesla'nın sistemi sadece kamera görünüşüne da dayanmıyor. Aynı zamanda algılanan tüm ışıklar ve işaretler dışında, kavşak ve ışık konumlarının harita verilerini de kullanıyor.
Uzmanlara göre otonom sistemlerdeki en iyi çözüm aslında araçlardaki sistemlerle iletişim kuran trafik ışıklarından geçiyor. Mesela 2016'dan beridir bazı şehirlerde Audi'nin Trafik Işığı Bilgi Sistemi yer alıyor. Bu sistem 4G LTE aracılığıyla trafik yönetim sisteminden gelen gerçek zamanlı verilere dayanıyor. Tesla'nın sistemi ise ışıkların görsel yorumuna ve konumlarına dayanıyor. Trafik ışıklarından gelen veriler kullanılmıyor. Uzmanlara göre bu durum da yanlış tanımlamaya neden olabilir.