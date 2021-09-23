Maserati MC20’ye, ’Yılın Ürün Tasarımı’ Ödülü

Maserati MC20, uluslararası ürün tasarımcılarının çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kurulan Avrupa Ürün Tasarım Ödülü Organizasyonu (The European Product Design Award) tarafından ödüllendirildi. Markanın yeni nesil süper spor otomobili; dünya genelinden binlerce heyecan verici tasarım ve yenilikçi ürün arasında jüri tarafından üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Ödülü değerlendiren; Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse: "Amacımız, ilerleyen yıllarda Maserati'de yeni bir dönemi başlatan model olarak hatırlanacak bir otomobil tasarlamaktı. MC20 ile hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum. Bu benzersiz projeye gönülden bağlı tüm ekip arkadaşlarımla böylesine önemli bir ödüle layık görüldüğümüz için onur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Maserati ve Corse (yarış) kelimelerinden ilham alınarak oluşturulan ismiyle markanın yarış dünyasına dönüşünü simgeleyen ve Torino'daki Centro Stile Maserati'de (Maserati Tasarım Merkezi) tasarlanan MC20, zarafet ve sportiflik kavramlarını mükemmel bir şekilde harmanlıyor. Gerçek Maserati tarzını ortaya koyan süper spor otomobil, her yönüyle hızı çağrıştırıyor ve markanın yeni çağını başlatan otomobil olarak gerçek bir tasarım harikası olarak da adlandırılıyor.

YÜZDE YÜZ İTALYAN

MC20, tasarım, geliştirme ve üretimi Maserati tarafından gerçekleştirilen ve Formula 1 motorlarından türetilen 630 HP gücündeki V6 Nettuno motoru ile 0'dan 100 km/s'ye 2,88 saniyede hızlanma ve 326 km/s'nin üzerinde maksimum hıza ulaşıyor. Modena'da üretilen "yüzde yüz İtalyan" MC20 sadece güzel bir tasarım sunmakla kalmıyor, aynı zamanda fonksiyonellik ve işlevsellik çözümlerini bünyesinde barındırıyor. Maserati MC20, hız- performans, rafine aerodinami ve onu benzersiz kılan kusursuz çizgilere sahip bir otomobil olarak da benzerlerinden ayrılıyor.