Yaptığı çılgın modifiyeyle sosyal medyayı salladı

Modifiye araçlara dünyanın her ülkesinde görebilirsiniz. Araç sahipleri yaptıkları modifiyelerle otomobillerini, kamyonetlerini, minibüslerini ve aklınıza gelecek daha birçok aracı resmen başka bir modele çevirebiliyorlar. Bazen çılgın modifiyeler de yapılabiliyor. Kısa süre önce Amerika'da yaşayan biri, kamyonetini öyle bir hale getirdi ki, aracı yolda görenler dönüp bir daha baktı.

Kamyonetine özel bir hidrolik sistemi yerleştiren bu kişi, aracıyla otobanda giderken kamyonetin arka kısmını kaldırıp, hareket ettirince diğer sürücülerin de ilgisini çekti. Bu anlar videoya kaydedildi ve sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

Aslında yapılan bu modifiyeye hidrolik kamyon kasası deniliyor ve bazı bölgelerde Low Rider kültürünün bir parçası olarak kabul ediliyor. Low Rider, alçaltılmış gövdeye sahip özelleştirilmiş araçlardır. Bu tarz araçlarda, araç sahibinin istediği zaman yüksekliğini ayarlanabildiği süspansiyonlar bulunuyor.

Pikap aracını öyle bir modifiye etti ki, bir gören bir daha baktı | Video