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Giriş Tarihi: 30.9.2021 09:48 Son Güncelleme: 30.9.2021 10:20

Ford binlerce aracını geri çağırdı

Ford binlerce aracını geri çağırdı

Otomotiv devi Ford, binlerce aracı için iki farklı geri çağırma yaptı. Geri çağırmalardan biri 2020 - 2021 model araçları, diğeri ise 2011 - 2013 model araçları kapsıyor. Peki söz konusu araçlardaki problemler nedir? İşte detaylar...

Ford'un yaptığı geri çağırmalardan biri, 2020 - 2021 model, 228.297 adet Explorer, Lincoln Corsair ve Lincoln Aviator crossover modellerini kapsıyor. Ford bu araçlardaki arka görüş kamerasında video çıkışındaki bir sorundan dolayı, görüntünün kesilebileceğini ve bu yüzden sürücünün arka kısımda neler olduğunu göremeyebileceğini belirtti. Geri manevra yaparken kazaların yaşanma ihtimali var.

Ünlü marka geçtiğimiz günlerde geri çağırmayla ilgili olarak yetkili servislerini bilgilendirdi. Servisler geri çağırılan araçlarda görüntü işleme yazılımını güncelleyecek.

Amerika'daki diğer geri çağırma ise 2011 - 2013 model, 126,033 adet Explorer modeli için. Ford, bu araçların süspansiyonlarının kontrol edileceğini ve arka süspansiyon bağlantısının dış kısmında bir kırılmaya neden olabilecek sorunun olduğunu belirtti.

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Ford binlerce aracını geri çağırdı
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