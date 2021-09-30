Ford binlerce aracını geri çağırdı

Ford'un yaptığı geri çağırmalardan biri, 2020 - 2021 model, 228.297 adet Explorer, Lincoln Corsair ve Lincoln Aviator crossover modellerini kapsıyor. Ford bu araçlardaki arka görüş kamerasında video çıkışındaki bir sorundan dolayı, görüntünün kesilebileceğini ve bu yüzden sürücünün arka kısımda neler olduğunu göremeyebileceğini belirtti. Geri manevra yaparken kazaların yaşanma ihtimali var.