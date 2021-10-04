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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Sınıfının tek şarj edilebilir modeli

Sınıfının tek şarj edilebilir modeli
JEEP Renegade'in PHEV (Plug-in Hibrit) versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Segmentindeki tek şarj edilebilir hibrit olan Renegade 4xe, hibrit güç-aktarma sistemi ve 11.4 kWh bataryası sayesinde tamamen elektrikli sürüş olanağı sunabiliyor. Renegade 4xe, şehir içi kullanımda 50 kilometreyi aşabilen elektrikli sürüş menziliyle ve iki saatten az sürede şarj olabilmesiyle dikkat çekiyor. 100 km'de yaklaşık 2.1 litre tüketimi sunan Renegade 4xe, 50 gr/km'den az CO2 salınımıyla da çevreye duyarlılığını gösteriyor.
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Sınıfının tek şarj edilebilir modeli
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