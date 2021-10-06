Mercedes-Benz’in araç teslimatları üçüncü çeyrekte çip kıtlığı nedeniyle yüzde 30,2 düştü

Şirketin hafif ticari araç satışı (van) söz konusu dönemde yüzde 13,3 düşüşle 83 bin 160 olarak gerçekleşirken, şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki araç teslimatları da üçüncü çeyrekte yüzde 32,6 düşerek 150 bin 624'e geriledi.

Açıklamada, " Çip olarak tabir edilen bazı yarı iletken bileşenlerin dünya genelindeki tedarik sıkıntısı, üçüncü çeyrekte müşterilere küresel teslimatları etkiledi. Bu özellikle eylül ayında etkiliydi." ifadesine yer verildi.