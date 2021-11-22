Sürücüsüz Türk malı otobüs ABD’de öğrencileri taşıyacak

KARSAN'IN ABD
merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC ile geliştirdiği ve Avrupa
ile Amerika
'nın ilk seri üretim sürücüsüz otonom aracı olarak pazara sunduğu Karsan Otonom
e-Atak, ABD'deki Michigan State University
'e gönderildi. Üniversitenin akıllı mobilite ekosistemi oluşturma hedefi kapsamında gerçekleşen bu adımla Otonom e-Atak, öğretim üyeleri, üniversite personeli, öğrenciler ve ziyaretçilerin taşınmasında kullanılacak. Üniversite içinde 4 kilometrelik bir rotada durmaksızın çalışacak. Toplam 630 seferin gerçekleşeceği test aşaması boyunca saatte 25 km hızla seyir edecek olan Otonom e-Atak'ın, testler tamamlandıktan sonra 2022 bahar döneminde hızı 40 km'ye çıkacak.