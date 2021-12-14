HGS geçiş ihlali itiraz işlemi nasıl yapılır? HGS kaçak geçiş cezasına itiraz nereye yapılır?

Köprü ve otoyollarında HGS geçişlerinde sizin olmayan ya da kaçak giriş olarak görülen durumlarda vatandaşlar ekstra para ödemek zorunda kalabiliyorlar. Eğer bakiyenizde fazladan ücret alımı varsa buna itiraz edebilirsiniz. HGS geçiş ihlali itiraz işlemi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilmektedir. Size HGS cezasına itiraz nereye yapılır? Konusunu ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Ayrıca HGS geçiş ihlali sorgulama gibi işlemleri de öğrenmiş olacaksınız. İşte ayrıntılar…

HGS KAÇAK GEÇİŞ

HGS cezaları kaçak geçiş olduğu zaman kişinin hesabından ceza olarak belirli oranda para kesilir. Köprü ve otoyollar gişelerinden geçerken sistem HGS kartınızı okumayabilir ya da bilmeden kaçak geçiş yapabilirsiniz. Bu durumda aşağıda yer alan HGS geçiş ihlali sorgulama adımlarını izleyerek kaçak geçiş yapıp yapmadığınızı öğrenebilirsiniz.

HGS GEÇİŞ İHLALİ SORGULAMA

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan HGS Geçiş İhlali Sorgulama işlemleri https://webihlaltakip.kgm.gov.tr/WebIhlalSorgulama/Sayfalar/Sorgulama adresi üzerinden yapılabiliyor. Sorgulamak için sırasıyla önce plakanızı sonra metinde yer alan güvenlik kodunu girerek sorgula alanına tıklamanız yeterli oluyor. Bu sayede HGS geçiş ihlali varsa ekranda gözükecektir. Ayrıca E-Devlet üzerinden de https://www.turkiye.gov.tr/ptt-hizli-gecis-sistemi-hgs-ihlalli-gecis-bilgileri-sorgulama PTT'nin sunmuş olduğu hizmetle de öğrenebiliyorsunuz.

PLAKADAN HGS CEZA SORGULAMA

Plakadan HGS ceza sorgulama işlemleri yukarıda anlatılan adımlarla yapılabilmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT Genel Müdürlüğü tarafından sunulan hizmetle öğrenmek mümkün. E-Devlet hesabı olanlar "Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) İhlalli Geçiş Bilgileri Sorgulama" bölümüne girerek hızlıca sorgulayabilirler.

HGS GEÇİŞ İHLALİ İTİRAZI NEREYE YAPILIR?

Eğer HGS geçiş ihlali yapmadığınıza inanıyorsanız buna itiraz edebilirsiniz. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne e-posta ile ulaşarak ya da HGS çağrı merkezinden itirazınızı iletebilirsiniz. HGS geçiş ya da ihlal bildirimi ile ilgili düzeltme, inceleme ve itiraz işlemleri 0 850 460 60 60 çağrı merkezinden yapabilirsiniz. hgs@kgm.gov.tr adresine mail atarak da yanıt alabilirsiniz.

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HGS GEÇİŞ İHLALİ İTİRAZ FORMU

HGS geçiş ihlali itiraz formu için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafında herhangi bir form verilmemiştir. İtiraz etmek isteyenler yukardaki adımları kullanabilir. Ya da HGS geçiş ihlali itiraz dilekçesi oluşturarak Karayolları Genel Müdürlüğü HGS birimine iletebilirler.

HGS GEÇİŞ İHLALİ İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

BAŞLIK: KARA YOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

METİN: ….. tarihli … nolu işleme bianen … plakalı aracıma HGS'den kaçak geçiş yaptığı için ceza kesilmiştir. Her ne kadar tarafıma … bölgesinden … bölgesine … plakalı aracımla kaçak olarak ve herhangi bir ücret ödemeden geçiş yaptığım belirtilse de; söz konusu bölgelerde o tarihlerde bir geçişim olmamıştır. Dolayısıyla cezanın iptalini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim…

EKLER: AD SOYADI TC ADRES VE İMZA

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