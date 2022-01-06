Adana’da flaş operasyon: FETÖ’nün KKTC imamı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada bir dönem FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yapmış Ö.F.S.'nin da aralarında olduğu 6 zanlı tespit edildi.

Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin zanlıları ardışık arama sisteminden tespit ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.