Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Otomobil Haberleri Adana'da flaş operasyon: FETÖ'nün KKTC imamı yakalandı
Giriş Tarihi: 6.1.2022 09:37 Son Güncelleme: 6.1.2022 09:51

Adana'da flaş operasyon: FETÖ'nün KKTC imamı yakalandı

İHA
Adana’da flaş operasyon: FETÖ’nün KKTC imamı yakalandı

Adana polisinin FETÖ’ye yönelik yaptığı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Ö.F.S. isimli zanlının bir dönem FETÖ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) askeri mahrem sorumluluğu yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Polisin yaptığı çalışmada bir dönem FETÖ'nün KKTC askeri mahrem sorumluluğunu yapmış Ö.F.S.'nin da aralarında olduğu 6 zanlı tespit edildi.

Polis bu zanlıları yakalamak için bugün şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin zanlıları ardışık arama sisteminden tespit ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da flaş operasyon: FETÖ'nün KKTC imamı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA