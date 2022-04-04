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Giriş Tarihi: 4.4.2022

Elektrikli otoda öncülük yapıyor

Elektrikli otoda öncülük yapıyor
TÜRKİYE'DE premium segmentte elektrifikasyon dönüşümünün öncülerinden biri olan BMW, dördüncü elektrikli modelini satışa sundu. Markanın ilk tamamen elektrikli Gran Coupe modeli BMW i4 Türkiye'de yollara çıktı. Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "2013'de BMW i3 ile başlayan elektrikli mobilite yolcuğumuzda, temsil ettiğimiz markalarımızın tamamen elektrikli ve hibrit modellerini dünya ile aynı anda müşterilerimizle buluşturduk. Bu kararlılığımızı 'Türkiye Otomotiv Sektörünün Elektrifikasyon Dönüşümüne Öncü Olmak' misyonuyla pekiştirdik. Hedefimize elektrikli BMW i4 ve hibrit Yeni 2 Serisi Active Tourer ile devam ediyoruz" dedi.
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Elektrikli otoda öncülük yapıyor
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