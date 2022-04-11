Elektrikli ticaride Türkiye imzası

ELEKTRİKLİticari araç E-Transit'in üretimi, elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Kocaeli Fabrikaları'nda başlıyor. Ford Otosan, bu adımla birlikte Ford'un Avrupa'daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline geliyor. 50 yılı aşkın sürede 10 milyonun üzerinde üretimle Ford'un Avrupa'daki en uzun ömürlü modeli haline gelen Ford Transit'in elektrikli versiyonu E-Transit, Ford'un otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümüne liderlik etme vizyonunu da ortaya koyuyor.Ford E-Transit, 3 kat daha fazla menzil sunuyor. Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip. AC şarj ile yaklaşık 8.2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15'ten yüzde 80'e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.