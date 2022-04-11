Yurtdışından talep büyük

2019'dan bu yana faaliyet gösteren VLC Atelier, Defender merakı ve tutkusu olanlar için yeniden doğmuş Defender'lar tasarlıyor. Devlet ihalelerinden, kurum ve kuruluşlardan satın alınan eski araçlar, müşterilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda baştan aşağı yenileniyor. Kişiye özel olarak tasarlanıyor. Yeniden doğan Defender'larla yurtdışından da büyük talep var. Bugüne kadar 54 aracı yenileyen şirket, 36 aracı yurtdışına sattı. ABD ve Kanada başta olmak üzere Portekiz, İspanya, BAE ve Hollanda en büyük talep alınan ülkeler. Müşterilerine talebine ve ihtiyacına göre tasarlanan araçların maliyeti ise 100 bin eurodan başlıyor. Talep edilen donanıma göre 200 bin euroya kadar çıkıyor.VLC Atelier, doğal kaynaklara saygı çerçevesinde ürettiği araçların kullanımından doğan karbon ayak izini sıfırladı. Gold Standard'tan aldığı sertifika ile bir ilke imza atan VLC Atelier, ilk defa 40 ton CO2 emisyonu tasarrufu sağlamayı başardı