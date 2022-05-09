İlk hibrit modeli yollara çıkıyor

ALFA Romeo, elektrikliye geçiş çağına Tonale ile giriş yapıyor. İsmini, Alpler'in Stelvio Geçidi ile yakın ve bağlantılı olan görkemli zirveleri ve yıl boyunca yağan kar ile ünlü Tonale Geçidi'nden alan model, markanın ilk elektrikli ve ilk kompakt SUV'u olarak dikkat çekiyor. Tonale, hibrit ve dört tekerlekten çekişli şarj edilebilir Plug-in Hybrid Q4 versiyonuyla dünya yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Ürün gamını 130 bg güç ve 320 Nm torka sahip yeni 1.6 litre turbo dizel motor ile tamamlanacak. Tonale, düşük hızlarda aracın hareketini tamamen elektrikli motor ile gerçekleştiriyor. Çalışma anında sadece elektrikli motorun kullanımını sağlıyor. Elektrikli motor park etme manevralarını kolay, pratik ve sessiz hale getiriyor. 2027'DE ELEKTRİKLENECEKTonale, temmuzda 1.5 lt 160 bg 240 Nm tork benzinli 48 volt hibrit motorla Türkiye'de satışa sunulacak. Fiat Egea Cross'da da bu motorun 1.5 lt 130 bg'lik hibrit versiyonu bulunuyor. Markanın elektrifikasyon planları arasında ilk tamamen elektrikli modelin 2024-2025'te satışa sunulması var. 2027'de ise tüm ürün gamı elektrikli olacak.