Türk şirketin ABD fabrikasına kadın yönetici

BMW, Ford, Mercedes, Renault ve Peugeot-Citroen gibi dev otomotiv üreticilerinin iş ortağı olan Bantboru, küresel otomotiv pazarındaki payını ikiye katlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda Kuzey Amerika, Afrika ve Avrupa olmak üzere 3 kıtada 5 farklı lokasyonda üretim üsleri kuran şirket, ABD Fabrika Müdürü olarak Kalite Takım Lideri Özge Topbaş'ı atadı. Haziran 2022 itibariyle Spartanburg tesisindegöreve başlayacak olan Özge Topbaş'ın, 10 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor. Kadın çalışan ve yöneticilere desteğin, Bantboru iş kültürünün bir parçası olduğunu ifade eden Özge Topbaş, "Şirketimin desteğini, ilk günden bu yana hep hissettim. Otomotivde dünyanın en büyük üreticilerinden olan ABD'de, bir Türk üretim tesisinin yönetim sorumluluğuna layık görülmüş olmak, bana gurur ve heyecan veriyor. Bantboru Spartanburg fabrikasının her alanda örnek bir üretim tesisi olması için çalışacağım" dedi.