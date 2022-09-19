Alman hakimiyetini zorlayacak

Fransızlüks markası DS Automobiles, yenilenen DS 7'i kasım sonunda Türkiye'de satışa sunacak. DS 7 CROSSBACK'in yerini alacak yeni DS 7, markanın Türkiye'de yaygınlaşmasında öncü rol üstlenecek. Yılın ilk yarısında DS Automobiles'in satışları yüzde 133 arttı. Marka 1.038 adetlik satışla şimdiden 2021'de satışlarını geçmiş durumda. DS Automobiles, yeni DS 7 ile çıtayı yükseltmeyi hedefliyor. DS'in Alman markaların ağırlıkta olduğu Türkiye premium pazarında bilinirliğinin artmasını isteyen Fransa merkez de tedarik sıkıntısından minimum etkilenmesi için özel çaba gösteriyor. Yeni DS 7 ile markadaki yeni dönemi işaret eden DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, "Hali hazırda 2 bin 500'e yakın araç parkı ile DS Automobiles'in Türkiye'de genişleme stratejisinin başlangıcını temsil eden DS 7 CROSSBACK meşaleyi Yeni DS 7'ye devrederken, tamamen elektrikli otomobillere olan yolculuğumuzdaki simge model olmayı sürdürecek. 'Fransız Lüksü' algısının yaygınlaşmasındaki öncü modelimiz DS 7, bir dizel ve üç farklı hibrit motor seçeğeniyle satılacak" dedi.YENI DS 7'de biri dizel ve üç farklı Plug-in Hibrit motor seçeneğine sahip olacak. DS 7'nin elektrikli motorları 135 km hıza kadar tamamen elektirkli olarak sürüş yapılabilmesine imkân sağlıyor. Araç tamamen elektrikli olarak 62 ile 80 km menzil sunuyor. Hibrit kulanımda yakıt tüketimi 1.2-18 lt arasında değişiyor. Tüm hibrit sistemlerin, 7.4 kW'lık bir şarj cihazında şarj süresi yaklaşık iki saat.